La madre de Gabo Usandivaras lucha contra el cáncer de mama y reveló por qué su hijo fue detenido con marihuana

La detención de Gabo Usandivaras en el aeropuerto de Córdoba por tenencia de marihuana en un frasco de mermelada hizo que el bailarín cuente su verdad en Los Ángeles de la mañana. Acompañado por Gachi, su madre, el partenaire de Florencia de la Ve en el Súper Bailando contó que su mamá lucha contra un cáncer de mama y que las flores de marihuana que llevaba eran parte del tratamiento que ella realiza.

“Hace 31 años que me manejo con una vida sana, natural, soy terapeuta holística, y lo viví desde ese ángulo. Y cuando él me veía con los dolores, me lo ofreció y yo ya había leído mucho sobre las nuevas terapias”, explicó Gachi sobre el uso medicinal que le da a la marihuana.

Mamá de Gabo: "He ido abriendo conciencia e incorporando nuevas terapias, y lo tomé como una opción. Como los dolores eran muy extremos, le pedí que me consiguiera. Ante la situación que uno vive, que ya es demasiado estresante, tener que dar ese paso genera un estrés". G-plus

"Si bien soy de otra generación, en la que nuestros padres nos marcaban mucho las guías, he ido abriendo conciencia e incorporando nuevas terapias, y lo tomé como una opción. Y como los dolores eran muy extremos, le pedí que me consiguiera. Como él mismo lo mencionaba, se vive en una cierta clandestinidad. Y ante la situación que uno vive, que ya es demasiado estresante, tener que dar ese paso genera un estrés”, aseveró la mujer, quien fue diagnosticada el año pasado.

Mamá de Gabo: "Estas leyes no están preparadas para promover libertad absoluta, y cuando uno está enfermo, quiere tener la libertad absoluta de elegir lo que crea conveniente". G-plus

También la mamá de Gabo hizo una fuerte crítica: “Estas leyes no están preparadas para promover libertad absoluta, y cuando uno está enfermo, quiere tener la libertad absoluta de elegir lo que crea conveniente”.

Mamá de Gabo: "Yo fui abusada por un médico, nació él y fue el último contacto que tuve con la medicina. Yo sabía que tenía que pasar por la quimio y tuve miedo de volver al médico". G-plus

También la mujer relató una dura vivencia que la marcó y que hizo que su diagnóstico sea tardío: “Yo tuve una experiencia personal que a mí me apartó de la medicina”, aseguró, con la voz quebrada. “Yo fui abusada por un médico, nació él (Gabo) y fue el último contacto que tuve con la medicina. En esos tiempos, ni siquiera mi madre se enteró, sí lo sabe el papá de Gaby, que es mi pareja y a quien agradezco toda la ayuda que me dio. Y cuando yo volví ahora, fue un paso muy grande que tuve que dar. Sabía que tenía que pasar por la quimio y tuve miedo de volver al médico”, explicó, dolida.

“Accedí a venir y me animo a decir lo que digo porque sé que estamos en un cambio, sé que socialmente estamos marcando una humanidad distinta, sé que todavía la medicina tiene una tarea pendiente en ser más benévola. El tratamiento de la quimio funciona. Hoy, hace tres semanas que tuve la última, pero los efectos secundarios son fuertes”, finalizó, a corazón abierto.

