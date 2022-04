Lussich dio detalles del encuentro de Marcelo Gallardo con su exesposa en la cancha: "Él tenía cara de pocos amigos"

La presencia de Geraldine la Rosa el fin de semana en una platea de la cancha de River no le habría caído nada bien a Marcelo Gallardo, en medio de fuertes versiones de que está separado de la madre de sus cuatro hijos y en pareja con Alina Moine.

"Este fin de semana estuvieron Geraldine y Gallardo viendo al hijo que juega en las inferiores, pero cada uno en una punta", explicó Rodrigo Lussich respecto del partido que Matías Gallardo (18) jugó en la reserva del Millonario.

"Y él con una cara de pocos amigos, con lo bien que le va en el fútbol podría estar un poco más contento. Pero era porque ella estaba cerca", continuó el conductor de Socios del Espectáculo respecto del partido en el Monumental.

Picante, Rodrigo Lussich concluyó con la actitud de Marcelo Gallardo ante Geraldine la Rosa, su exesposa pese a que no se consumó el divorcio: "Así que él no la quiere ni a media cuadra".

LA CHICANA DE GERALDINE LA ROSA A MARCELO GALLARDO Y ALINA MOINE

Por otra parte, Rodrigo Lussich recordó la chicana que Geraldine la Rosa le había dedicado a Alina Moine, la supuesta pareja de Marcelo Gallardo.

"Ha puesto una historia, que después borró, diciendo 'soy la primera dama'", comentó el conductor.

De hecho, hace dos semanas Karina Iavícoli había hablado con la madre de los hijos de Gallardo: "Me llamó Geraldine, y me dijo que está en el sur, que no tiene novio, y que está con uno de los hijos que juega en River".

"También me dijo 'a Marcelo lo quieren destruir. No soportan verlo, que sea un número uno. Es un plan sistemático desde hace años para bajarlo del lugar en donde está'. Y Geraldine dice que sigue junto a Marcelo Gallardo", cerró Karina Iavícoli.