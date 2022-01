Luli Fernández se cruzó con sus seguidoras tras recibir críticas por cómo cría a su hijo: "No es de tu interés"

Siempre dispuesta a ponerle los puntos a quienes la critican, especialmente si se trata de la crianza de su hijo, Luli Fernández volvió a salir al cruce de sus seguidoras de Instagram.

¿Qué pasó esta vez? La conductora fue muy cuestionada por criar a su nene Indalecio, fruto de su amor con Cristian Cúneo Libarona, "sin pantallas"; lejos de la tecnología.

"No es asunto de tu interés. La decisión de exponer o no a mi hijo a dispositivos electrónicos forma parte de la crianza que elegimos con su papá y nadie más que nosotros tiene derecho a opinar sobre eso. Jugamos a mil cosas, inventa sus propios juegos y celebro que esa imaginación vuele sin parar", fue la primera explicación que dio a través de sus stories de Instagram.

EL TREMENDO CRUCE DE LULI FERNÁNDEZ CON SUS SEGUIDORAS

Cuando una usuaria le remarcó que su respuesta había sido "agresiva", la comunicadora se mostró en desacuerdo y redobló la apuesta.

"¿Por qué yo tengo que rever mi forma de contestar si a la que le pareció mal fue a vos? Quizás sería bueno que vos veas qué de mi respuesta es lo que te incomoda para tener la necesidad de juzgarla. Yo sólo respondí como mamá un cuestionamiento sobre el estilo de crianza que elijo darle a mi hijo. Jamás opinaría sobre cómo otra mamá/papá cría a sus chiquitines. Me parece algo absolutamente innecesario", sentenció, molesta.

También, remarcó que la gente opina "porque es gratis".

"Porque la gente opina de todo, porque cuando uno no entiende algo tiende a criticar en lugar de tratar de entender que no todos somos iguales ni pensamos igual. Y eso está muy bien. Yo no critico a quienes tienen a sus hijos híper conectados. No hago juicios de valor ni cuestiono. Básicamente porque creo que hay diversas maneras de criar y que cada mamá y papá hace lo mejor que puede”, sentenció.

Y se despidió reivindicando su manera de ponerles los puntos a quienes la critican.

"Haría captura de pantalla y les mostraría: para algunas soy el cuco por contestar con claridad y firmeza", sentenció, segura.