Luis Ventura, sin filtro: "Martín Redrado es el padre biológico de la nena de Luciana Salazar"

Ante la viralización de las fotos que la muestran paseando con su hija, Matilda, y Martín Redrado, Luciana Salazar aclaró que no dará públicamente ningún tipo de explicación porque se trata de un "tema delicado". Sin embargo, Luis Ventura lanzó en Involucrados, que se emite por América, una polémica hipótesis al respecto.

“Para mí, Redrado es el padre biológico de la nena. El gran problema acá lo tiene él. Luciana quiere gritar su amor al mundo, pero Redrado no quiere que esto fluya porque los hijos le pasan factura todo el tiempo”, sostuvo el periodista.

Además, Ventura aclaró que en caso de ser intimado ante la Justicia por sus dichos, su reacción será tajante: "Si es (papá) del corazón o genético es lo de menos. Es mi información. Si alguno me intima o me manda una carta documento no tengo problemas en ir a Tribunales".

Y picante, concluyó: "Pero lo primero que pido es un ADN...“.