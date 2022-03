Luis Ventura lanzó un vaticinio sobre Jorge Rial y Romina Pereiro: "Que no se extrañen si salen juntos y con ramo de flores"

Pocos conocieron más a Jorge Rial que Luis Ventura, por eso el padrino de Morena Rial dio su particular punto de vista de lo que sucederá con el matrimonio de su exhermano de la vida con Romina Pereiro, una vez que la nutricionista salga de alta tras su internación por un pico de estrés.

"Sigo abonando a la lectura de un reencuentro no muy lejano. Que no se extrañen si salen (del sanatorio) con flores los dos juntos del brazo", afirmó el panelista de A la tarde tras comentar que cree que Jorge "no la está pasando bien".

Luego, Ventura sorprendió: "Esta no fue la primera crisis que han tenido. El año pasado estaban con un abogado firmando papeles. Jorge ya se había ido de su casa hace un año. Cuando estrenó su programa de la Ferrari (TV Nostra) no estaba en su casa conviviendo con Romina. Y lo dejo ahí…", continuó filoso.

ASÍ EXPLICÓ LUIS VENTURA LA POSIBLE RECONCILIACIÓN DE JORGE RIAL Y ROMINA PEREIRO

En un momento, Diego Esteves puso en duda la teoría de que Jorge Rial y Romina Pereiro se reconciliarían: "Tenés a tu mujer internada y no das de baja un viaje a Los Ángeles el domingo por cuatro o cinco días por proyectos…".

Entonces, Luis Ventura se hizo cargo de que su visión es que "van a volver" y fundamentó: "He vivido otras parejas, he conocido un poquito a este señor. Y no es que intenta confundir (con sus declaraciones) él está confundido. (…) Yo he visto estas guerras con exparejas de él. Tienen que ir al archivo y repasar las cosas que se decían públicamente en tapas y títulos catástrofes, con grandes viajes a Dubai".

Al final, Ventura dio su picante hipótesis de por qué esta vez explotó el rumor de crisis entre Jorge Rial y Romina Pereiro en los medios: "Para mí es una factura que le están pasando del lugar donde está desembarcando él (N del R: C5N). Evidentemente hay gente enojada en el lugar".