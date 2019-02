Luis Ventura dijo por qué publicó la foto del cuerpo de Natacha Jaitt: "Ella me lo pidió en vida"

El sábado, en medio de la conmoción por la noticia de la muerte de Natacha Jaitt, Luis Ventura posteó desde su cuenta de Twitter una imagen del cuerpo sin vida de la actriz, que ya estaba viralizada en las redes sociales.

La publicación le valió muchas críticas y Ventura terminó borrando la imagen de su perfil por pedido del abogado de la familia Jaitt.

El lunes, Luis estuvo en Incorrectas y cuando le preguntaron por qué había publicado esa imagen, aseguró: “Natacha, en vida, me dijo que estaba amenazada. Ella negó consumir cocaína y en vida me dijo: 'Si a mí me pasa algo,sacá todo para afuera, revoleá todo lo que tengas'. La foto habla. El epígrafe de esa foto fue 'Investiguen'”.

“Estaban en las redes sociales ya las fotos. El abogado me pide que saque la foto. La publiqué porque consideré que no iba a dañar. Cuando ves la foto, es irrisoria respecto a lo que ella había publicado de su vida, su familia y su intimidad. Ella me lo pidió en vida”, agregó Ventura.

Y reveló qué le dijo Jaitt poco antes de morir: “Me dijo: 'Luis, estoy amenazada Me habló de su expareja, de las mafias que la estaban persiguiendo, del poder que la estaba acorralando y de un montón de gente. Vi videos donde un hombre termina baleado de 33 balazos, muerto en la puerta de su casa. Me lo mostró ella. No estaba jugando con nenes de pecho”, cerró Ventura.