Luis Ventura chicaneó a Jorge Rial tras su mensaje conciliador, a 8 años del escandaloso quiebre de su amistad

En 2014, con la desvinculación de Luis Ventura de Intrusos, la amistad del periodista con Jorge Rial llegó a su final. Sin embargo, tras años hostiles, Rial le dejó la puerta abierta a la reconciliación.

"Seguramente nos vamos a amigar. Yo lo quiero mucho a Ventura y él a mí también. No sé si hoy necesitamos estar juntos. Es un tipo al que no voy a dejar de querer nunca. Y él puede decir las cosas mías y a mí me divierte porque sé quién es el Gordo. Lo quiero. Y él me quiere a mí. Y sé que lo dice solamente para joderme un rato”, dijo Jorge, en una entrevista íntima con Teleshow.

En A la tarde se hicieron eco de las palabras de Rial y Ventura reaccionó, inicialmente, con un chicana y a pura ironía. "No se lo acepto. No hay reconciliación porque me dijo gordo", disparó el panelista de América.

Acto seguido, Karina Mazzocco apuntó: "Nunca vi esta situación tan cerca. El otro día vos dijiste que lo querés. Ahora él te dice que te quiere a vos. Me parece que esto es cuestión de ponerle fecha".

"Es que yo no tengo que poner nada. Yo nunca me peleé", contestó Luis. Y Cora Debarbieri remarcó: "Pero existieron diferencias". Y el periodista respondió sin filtros:"¿Qué diferencias? Me pegó una patada en el culo (de Intrusos)".

“Si yo viví 40 años con un ‘garca’, bueno, yo a los amigos los quiero o no los quiero, y aprendí a quererlo. Me cuesta renunciar a 40 años de amistad". G-plus

LUIS VENTURA, A CORAZÓN ABIERTO SOBRE SU DISTANCIA CON RIAL

"Esto está refutado por mis hijos y por muchos integrantes de mi familia, que me dicen que soy un pelotudo. Y Es bien posible. ¿Pero quieren que vaya en contra de esto (se toca el corazón? Acá se siente lo que uno quiere vivir”, expresó Luis, poniendo sobre la mesa sus sentimientos reales por Rial.

Y concluyó: “Si yo viví 40 años con un ‘garca’, bueno, yo a los amigos los quiero o no los quiero, y aprendí a quererlo. Me cuesta renunciar a 40 años de amistad".