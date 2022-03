Luis Ventura analizó la fuerte reacción de Jorge Rial: "Está desorbitado"

Este lunes, una entrevista que le realizaron a Romina Pereiro aprovechando un evento en el que iba a estar presente provocó la furia de Jorge Rial, que se mostró muy nervioso en su ciclo radial Argenzuela, al punto de revelar supuestas intimidades de algunos colegas.

En A la tarde, Luis Ventura analizó el comportamiento de su ex compañero de Intrusos, y señaló que lo ve “desorbitado” ante “su concepción del mundo”, al considerar que se le fue de las manos una situación que creía controlada.

"En su concepción existencial, él es el sol y todo lo que gira alrededor del sol tiene que jugar de acuerdo al tiempo y al juego que quiere. Cuando alguien se sale de la órbita es cuando él se empieza a incomodar", señaló Luis Ventura.

LUIS VENTURA HABLÓ SOBRE LA REACCIÓN DE RIAL ANTE LA ENTREVISTA A ROMINA PEREIRO

Tras su afirmación, Ventura se mostró inseguro sobre “abrir el juego”, pero luego recordó que cuando le cambiaron de horario su ciclo Secretos verdaderos hasta casi rozar la medianoche y su ex amigo ponderó El Show de los Escandalones por sobe el suyo.

“Ahí dijo que había programas buenos de los fines de semana y, refiriéndose a Secretos verdaderos, dijo que había otros que se caían de la programación. El que hila fino sabe”, señaló.

“Cuando se fue Liliana Parodi de este canal, puso ‘cayó’ en Twitter sobre alguien que lo había ayudado mucho. Y yo creo que él conoce, si es que mide por la inteligencia a sus amigos y enemigos, tendría que haber medido lo que esa persona le dio en favor de esa ida”, señaló.

“Yo no lo habría publicado, como tampoco habría dedicado ese capítulo sobre mí y mi familia en su libro Yo, el peor de todos. Vayan y busquen el quinto capítulo. No sé si yo lo hubiera hecho, pero a mí una editorial me ofreció un millón de pesos para ponerme a escribir”, agregó Ventura.

¿Sabés por qué lo digo acá? Porque a él se lo dije en la cara, que yo no vendía a un amigo por plata. Entonces me parece que él falla en esas cosas, se olvida y muchas veces no reconoce a la gente que estuvo al lado", recordó Luis Ventura sobre su distanciamiento de Jorge Rial.

“En algún momento cuando cubrían sobre algún divorcio, ¿él tenía pruritos a la hora de contar si había terceros en discordia? Lo digo porque se lo ve muy ofuscado porque aparecen nombres. (…) Lo digo porque está caliente ahora que empiezan a aparecer nombres”, le preguntó Diego Esteves.

“Este Rial que responde está desorbitado. Estando en su sano juicio, jamás cometería los errores que cometió. Como cuando la boletea a Marcela Tauro, él va en contra de toda su trayectoria al pedirle el nombre de su informante y la puso en una situación que Marcela se tuvo que ir porque para un buen periodista, el informante es todo”, cerró Ventura.