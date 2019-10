Luis Novaresio contó detalles de la nota en la que Zloto habló de su muerte: "No podíamos más de las lágrimas"

A fines de julio, Luis Novaresio tuvo a Marcelo Zlotogwiazda y Ernesto Tenembaum como invitados en su ciclo de entrevistas LNE. Este miércoles por la mañana, el periodista habló de la temprana muerte del reconocido economista, quien falleció ayer a los 61 años, tras pelear en silencio durante un año contra un cáncer de colon.

“Yo no soy amigo de Marcelo ni pertenezco a ese grupo de oro y privilegiado del periodismo argentino. Son los de la época de Lanata: Tenembaum, Maxi Montenegro, Reynaldo Sietecase, Romina Manguel, entre otros. Yo aún estaba trabajando en Rosario y era como una envidia ver ese grupo genial que armó Página/12. A Zloto lo conocí trabajando, cuando venía a Debo Decir”, comenzó en #Novaresio910, por Radio La Red.

"Voy a contar algo que no sé si está bien que lo cuente, pero sé que no se va a enojar Tenembaum. Él me venía llamando y me decía ‘hagamos un programa con Zloto porque va a empezar quimio y no sé si lo va a resistir. Si lo resiste, nos vamos a festejar. Y si no, es algo que quiero que esté". G-plus

Luego, reveló el detrás de escena de cómo se gestó la última entrevista a Zloto. “Voy a contar algo que no sé si está bien que lo cuente, pero sé que no se va a enojar Tenembaum. Él me venía llamando y me decía ‘hagamos un programa con Zloto y conmigo porque va a empezar un ciclo de quimioterapia y yo no sé si lo va a resistir. Si lo resiste, nos vamos todos a festejar. Y si no, es algo que quiero que esté. Entonces lo hicimos”, explicó Novaresio.

“Fue tremenda. Hablamos de política, me encantó verlos no coincidir como lo hacían siempre y argumentar. Fue un privilegio escuchar. Era una delicia escucharlos a ellos dos. Yo confieso que durante mucho tiempo, Zloto me parecía un cabrón, un jodido en el trato. Pero era una de las personas más encantadoras y dulces que conocí en los medios en los últimos tiempos”, señaló.

"Ayer sentí que era injusto que se muriera. Y está mal. No tengo dudas de lo que digo: está mal que se haya muerto… Perdón, no puedo hablar más", cerró Novaresio, quebrado en llanto. G-plus

“En la entrevista, yo siempre pregunto: ‘Nos morimos, y ¿qué pasa?’ Y él me preguntó antes de hacer la nota si se lo iba a preguntar. A mí me daba vueltas. Y dije: 'Yo se lo pregunto cómo se lo pregunto a todos'. Y fue el momento más difícil de la entrevista. Porque los tres nos quedamos callados, no podíamos hablar de las lágrimas que teníamos en los ojos”, confesó el periodista.

Quebrado en llanto, Novaresio contó cómo lo impactó la noticia. “Ayer me volví a emocionar. Insisto: no era un amigo íntimo ni mucho menos. Pero ayer sentí que era injusto que se muriera. Y está mal. No tengo dudas de lo que digo: está mal que se haya muerto… Perdón, no puedo hablar más”, cerró ya sin voz.