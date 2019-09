Luis Novaresio confirmó su romance con el empresario Braulio Bauab con una foto junto a su novio y un mensaje

“Siempre creí que la felicidad era un hecho privado. Hoy sé además que compartirla la hace más plena”. Con esa frase y una foto abrazado a su pareja, Luis Novaresio (55) confirmó su romance con Braulio Bauab, un empresario inmobiliario y padre de Vera, de un año y medio, a quien tuvo junto a la funcionaria bonaerense Virginia Laino a través del método de coparentalidad, un acuerdo entre dos personas para tener y criar un hijo sin estar en pareja.

El viernes por la mañana, luego de que Bauab publicara y -luego eliminara- en Instagram Stories una foto del periodista con un almohadón que decía "amor", Ciudad se había comunicado con el conductor de Debo decir, quien había optado por mantener el hermetismo hasta ese momento: “Entiendo la consulta, pero no tengo nada para decir”, fue su respuesta.

Sin embargo, con el correr de las horas y a casi dos semanas de haber hecho una romántica y enigmática dedicatoria en los premios Martín Fierro de Cable 2019, el periodista decidió blanquear a través de Instagram Stories quién es la persona a la que le dijo que la amaba desde el estrado del hotel Panamericano.

"Quiero dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y frívolo. Pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido. No hace falta nombrarlos porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo. Para ustedes, que los quiero. ¡Gracias y que sea una buena noche!", había expresado eufórico el galardonado como mejor conductor en la velada. Aunque luego aclaró en Flor de Tarde (lunes a viernes a las 13 por Ciudad Magazine) que “no fue ninguna declaración de amor”.

Como sea, lo cierto es que Luis Novaresio decidió jugársela y abrir su corazón para contar que está feliz junto a Braulio Bauab.