Luis Brandoni fulminó al colectivo feminista Actrices Argentinas: "Cuando matan a una mujer policía no dicen nada"

Cansadas de la desiguadad, los femicidios y la violencia machista, muchas actrices se unieron y formaron el colectivo feminista Actrices Argentinas. Después de haber acompañado a Thelma Fardin cuando denunció a Juan Darthés por violación, siguieron militando por sus derechos y el de todas las mujeres.

La militancia del colectivo sigue generando diversas reacciones. Y aunque Luis Brandoni celebra la unión de estas mujeres, se muestra en desacuerdo con sus métodos. "Me gusta. Lo que no me gusta es que cuando se mueren otras mujeres no las consideren mujeres. Tienen un sesgo partidario inocultable", opinó en diálogo con Ulises Jaitt en El show del espetáculo (AM 1300 La Salada).

En la misma línea, subrayó qué significa para él el movimiento de mujeres Ni Una Menos: "Que no muera ni una mujer más. Cuando matan a una mujer policía no dicen nada... Las mujeres son todas mujeres, se juegan la vida, ¿y no tiene reconocimiento?".

Antes de cerrar, fulminó al colectivo de actrices: "Este es el fanatismo que está creando situaciones muy penosas".

¿Recibirá respuesta?