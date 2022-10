Luciano Castro reveló la última charla que tuvo con Gerardo Rozín: "Él ya tenía su tiempo contado"

A corazón abierto, Luciano Castro rememoró la desgarradora charla en la que Gerardo Rozín, que falleció en marzo de este año, le contó que sufría una enfermedad terminal.

Al reflexionar sobre su papel en la novela El primero de nosotros, Luciano contó que, en un principio, no sabía que la historia estaba basada en lo que estaba atravesando Gerardo, que luchó contra un tumor cerebral.

"Mientras rodábamos la novela, no estábamos al tanto de que en realidad era la historia de Gerardo Rozín. Yo me enteré ya avanzado el proyecto y lo que me pasó fue muy fuerte: me lo dijo el mismo Gerardo", admitió el actor en diálogo con la revista Pronto.

CÓMO FUE LA CHARLA EN LA QUE GERARDO ROZÍN LE HABLÓ A LUCIANO CASTRO SOBRE SU ENFERMEDAD

El actor rememoró el ida y vuelta con Gerardo, en el que le habló de su tumor cerebral.

"Me preguntó qué tal El primero de nosotros y le respondí: 'Uy, no sabés Gerardo, está muy bueno el proyecto'.

"'La novela va muy bien, se actuó en un nivel muy alto desde lo artístico, muy exigente', le conté y noté que se reía por lo bajo".

“'¿Vos viste algo?', le pregunté, sabía que Gerardo era muy bocho y pesaba mucho en Telefe".

“'No, pero sé todo', me dijo. Y ahí me enteré de que era su propia historia", contó Luciano.

CÓMO REACCIONÓ LUCIANO AL ENTERARSE DE LA ENFERMEDAD DE GERARDO ROZÍN

Antes de cerrar, el actor contó cómo reaccionó ni bien el conductor le dijo que la novela estaba basada en su historia.

"No supe qué hacer. Porque aparte sabía que él ya tenía su enfermedad diagnosticada, su tiempo contado y me estaba diciendo algo con una tranquilidad y una espiritualidad que a mí me removía todo".

"Corto y básico como soy, le dije: 'Dale, ¿en serio?'. Me respondió que sí y no pudo decirle más nada. Así me enteré, me lo dijo él mismo", cerró, haciendo memoria.