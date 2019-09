Luciano Castro analizó a Rial como conductor de Intrusos: "Cuando entrás bailando, digo 'hoy no tiene nada'"

Al móvil que Luciano Castro le dio a Intrusos no le faltó nada. Hubo angustia y seriedad cuando el actor de Pequeña Victoria analizó la compleja realidad socio-económica de la Argentina, hubo amor cuando habló de su estable presente familiar con Sabrina Rojas y hubo humor cuando Luciano analizó en vivo a Jorge Rial en su rol de conductor.

"Rial, cuando te veo entrar enojado, digo 'hoy hay programa'. Y cuando veo que entrás bailando, digo 'hoy no tiene una mier...'". G-plus

"Rial, cuando te veo entrar enojado, digo 'hoy hay programa'. Y cuando te veo entrás bailando, boludeando, digo 'hoy no tiene una mier...'. Cuando bailás mucho, no tenés una mier..., pero cuando ponés las manitos así (las junta) y decís 'me voy a tomar cinco minutos'. ¡Uy!", detalló Castro, con simpatía y logrando la risa del conductor.

Atento a la detallada observación del actor, Jorge le preguntó: "Últimamente, ¿me ves más bailar o más enojado?". Con una sonrisa, Luciano contestó: "Más bailar". Y Rial finalizó con humor: "No tenemos nada. Es lo que yo digo".