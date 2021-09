Luciana Salazar sufrió un fuerte accidente ensayando para La Academia: "Entré en shock"

Luciana Salazar tuvo un accidente mientras ensayaba la coreografía para la próxima perfomance a presentar en ShowMatch. En La Previa de La Academia (lunes a viernes 20 a 21 hs. por Ciudad Magazine), la modelo relató cómo fue el shockeante momento de la caída.

“Estaba en un trapecio haciendo una inversión para abajo sola y le di un poco más de empujón al trapecio y como estaba boca abajo, fue tan fuerte el empujón que me estrolé la cabeza contra la pared. Fue terrible, imagínate el susto que me pegué, yo no estaba mirando porque estaba haciendo la inversión”, contó la participante de La Academia.

"Me estrolé la cabeza contra la pared y empecé a gritar. Yo no sabía si me había fracturado el cráneo; entré en shock por el dolor que nunca experimenté en mi vida más la sangre que no paraba". G-plus

Luego, en diálogo con Martín Salwe para la emisión de Ciudad Magazine, Luciana continuó: “Es como que te tiren un ladrillo arriba de la cabeza, esa fue la sensación; nunca entendí como bajé del trapecio, ninguno de los tres lo sabemos porque entramos todos en shock porque yo empecé a gritar. Me bajé del trapecio y empecé a llorar porque estaba bañada en sangre que me salía de la cabeza”.

Finalmente, Salazar habló de cómo reaccionaron sus compañeros para asistirla inmediatamente. “Yo no sabía si me había fracturado el cráneo; entré en shock por el dolor que nunca experimenté en mi vida más la sangre que no paraba. Después los chicos me contuvieron y llamaron a una ambulancia”, sentenció.

Peligra la participación de Luciana Salazar en La Academia tras sufrir un accidente en pleno ensayo

Luciana Salazar se golpeó la cabeza contra la pared en pleno ensayo para ShowMatch, lo que le provocó un hematoma. Según reveló a La Previa de La Academia, tras este accidente, no saben si podrá bailar el actual ritmo y pidió a la producción que su equipo sea el último hasta tener novedades por parte de los médicos.

Más sobre este tema Luciana Salazar salió con todo a defender a Coscu de Gustavo López tras su fuerte cruce: "Lo quieren más que a vos"

“Ella quiere bailar, pidió a la producción ir última a ver si llega a curarse del todo. Están definiendo si van a cocerla o si directamente esperan a que baje el hematoma que tiene y ver con los médicos qué corresponde hacer. Por ahora a esperar”, explicó Martín Salwe en el programa de Ciudad Magazine.