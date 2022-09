Lourdes Sánchez habló de su nueva vida luego de estar cerca de la muerte cuando debieron operarla de urgencia

Lourdes Sánchez rememoró el drama que sufrió en 2019, cuando comenzó a sentir un fuerte dolor en el abdomen que la impulsó a ir a la guardia.

En ese entonces, los médicos le dijeron que estaba sufriendo una grave infección. Y cuando la operaron de urgencia, tuvieron que quitarle las trompas de Falopio y el vaso.

"Estuve a un paso de la muerte y, cuando eso pasa, valorás mucho más todo, hasta lo insignificante o las pequeñas cosas cotidianas", reflexionó en diálogo con Gente

CÓMO CAMBIÓ LA VIDA DE LOURDES SÁNCHEZ TRAS EL MAL MOMENTO QUE VIVIÓ HACE TRES AÑOS

"Hoy estoy bien. Me hago estudios cada seis meses, me cuido mucho, tomé otra conciencia".

"Ahora todo me parece liviano, no me hago malasangre. Antes me afectaban un montón de cosas insignificantes y hoy disfruto hasta lo malo, le busco la vuelta a decir 'Bueno, por algo pasan las cosas'".

"Me encontraron una infección enorme y el Chato tuvo que autorizar que me sacaran las trompas y el vaso", cerró Lourdes haciendo hincapié en que cuando le habían dicho que la operarían, no se había dado cuenta de que su cuadro era realmente "tan, tan grave".

