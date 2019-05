Lourdes Sánchez dijo que Gisela Bernal la bajó del primer elenco de Stravaganza... ¡y contó la insólita razón!

Pasaron unos ocho años desde que Stravaganza irrumpió en la cartelera de Carlos Paz para convertirse en un histórico suceso teatral. Bajo el liderazgo artístico de Flavio Mendoza, este viernes Lourdes Sánchez aseguró en Los Ángeles de la Mañana que ella estuvo a punto de formar parte del exitoso elenco, pero que Gisela Bernal la bajó: “Se lo perdoné y está todo bien ahora”.

Ante la sorpresa, Ángel de Brito preguntó el motivo del veto de la bailarina que por entonces estaba en pareja con Ariel Diwan, el productor de la obra: “Yo me había juntado con el que era su marido, Ariel Diwan, y como que estaba todo bien. Ya tenía un personaje más o menos… ¡y de repente, no!”. Luego, el conductor le pidió que explique cómo supo que fue Bernal quien presionó para marginarla, y la pareja del Chato Prada contó: “Me lo dijeron muchos”.

Entre risas, al final Lourdes Sánchez aclaró el insólito motivo por el cual Gisela Bernal no la habría querido como compañera en el escenario, y no fue precisamente por ser una amenaza por su talento en la danza: “Ella se había puesto celosa porque yo estuve con un chico con el que ella había estado antes… y bueno. No fue Francisco Delgado. Era un basquetbolista. Pero lo mío fue después que lo de ella”.

No es rencorosa, pero sí memoriosa.