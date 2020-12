Lourdes Sánchez contó si planea volver a ser madre: "Puedo tener hijos, pero haciendo un tratamiento"

En octubre del año pasado Lourdes Sánchez vivió un momento bisagra en su vida. La bailarina tuvo que ser operada de urgencia por una infección que obligó a que le tengan que sacar el apéndice y las trompas de falopio. Este hecho hizo que hoy se plantee dudas acerca de si quiere volver a quedar embarazada.

“Puedo tener hijos, el tema es que me tengo que hacer un tratamiento y quizás eso me da una cierta fiaca. Entonces, hoy no. Pero me encantaría. A veces estoy con Valentín y digo ‘lo que sería una nena’. Me vuelvo loca”, aseguró la conductora de La previa del Cantando (Ciudad Magazine, lunes a viernes 20 hs) en Agarrate Catalina.

También Lourdes destacó la familia que formó con el Chato Prada. “Uno dice ‘el tiempo desgasta’, ‘la cuarentena desgasta’, pero nosotros encontramos el equilibrio en la pareja y en la familia”, se sinceró, en el ciclo de Cataglia Dlugi en La Once Diez / Radio de la Ciudad. “No te voy a mentir: tenemos momentos de enojos y de peleas, pero siempre reina el amor y las ganas de estar juntos. Los dos aflojamos, no somos tan orgullosos. Nos dura poco el orgullo y enseguida queremos que esté todo bien”, afirmó Lourdes Sánchez.