Lourdes Sánchez analizó el beso de Mario Guerci y Sole Bayona en La Academia: "Ahí hay lengua"

Mario Guerci y Soledad Bayona cerraron el ritmo de comedia musical de La Academia de ShowMatch con una movida performance que culminó con un osado beso entre ambos, lo cual reavivó los rumores sobre un supuesto romance.

En La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine), Lourdes Sánchez y su equipo analizaron la movida de la pareja desde el punto de vista del show, y señalaron que todo podría tratarse de una estrategia para publicitarse y continuar en el certamen con el favor del público.

“Anoche en La Academia, finalmente bailó la última pareja con esta comedia musical, que yo pensé que era muy tranqui, y de repente vi un besazo que nos sorprendió. Yo estaba en mi casa y de repente dije ‘no lo puedo creer’” dijo Lourdes en el inicio la emisión.

LOURDES SÁNCHEZ, MUY FUERTE SOBRE EL BESO ENTRE MARIO GUERCI Y SOLE BAYONA EN LA ACADEMIA

“Están alimentando cada vez más estos rumores que son fuertes. Nosotros no vimos los ensayos y, según lo que dijo Ángel de Brito, ahí ya estaban practicando. Para mí, si hacen cámara lenta, ahí hay lengua”, agregó Lourdes.

“Fue todo Sole ahí, lo dio todo. Le puso un énfasis en el ensayo. En el ensayo, generalmente uno lo marca, no lo hacés real. Hay cosas que no son necesarias. Yo si lo tengo que chapar a Maxi, no sé si me sale porque es como mi hermanito”, señaló Celeste Muriega.

“Fíjense en el detalle de los ojitos cerrados de ella en el final. Lo abre. Creo que me gustó más el del ensayo. Somos seres humanos y a mí me tocó dar varios besos bailando y, lo juro, nunca lo ensayé. Era dar el beso en el momento y que sea lo que sea. Acá lo hicieron y hay que ver las cámaras que captaron ese momento en los ensayos en el gimnasio, o en la sala de ensayos o en el SUM de la casa de Guerci”, dijo la conductora, pícara sobre el mensaje que recibió el modelo de parte de sus vecinos.

“Pero ojo que esto no sea una estrategia de la pareja, porque de repente son el centro de atención. Están hablando todos de ellos, y estamos llegando casi a la final y quizá son sus últimos cartuchos ya que con el baile le cuesta un poco a Mario Guerci… Esto me parece una gran estrategia”, concluyó Lourdes Sánchez, sobre el beso de la modelo con Soledad Bayona.