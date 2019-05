El casamiento de Jorge Rial con Romina Pereiro desprendió una filosa opinión de Yanina Latorre, quien cuestionó el look que escogió Rocío Rial para la boda de su padre.

"No importa que sea tendencia, no vas de jogging al casamiento de tu papá", dijo la panelista de Polino Auténtico, en Radio Mitre, obtenindo una rápida respuesta del periodista: "Espero con ansias el debut de tu hija en el Bailando. Picnic en puerta", escribió en Twitter, ante el inminente debut de Lola Latorre (18) en el Súper Bailando 2019.

En la antesala a su desembarco en el programa de Marcelo Tinelli, la hija de Yanina y Diego Latorre visitó El Diario de Mariana, escoltada por su mamá, y no le tembló la voz al momento de responderle a Rial, tras involucrarla en su pelea con su madre.

El ida y vuelta de Lola con los panelistas:

Marina Calabró: -¿Cuándo fue la última vez que le escribiste (a tu mamá) y le dijiste mirá lo que está diciendo ésta o éste?

Lola: -Cuando Rial twitteó sobre mí.

Pampito: -¿Qué pensás de que Rial se metió con vos?

"No me parece bien que vaya a tuitear 'me voy a hacer un festín cuando tu hija entre al Bailando'. No me parece lo correcto de una persona grande y, supuestamente, madura". G-plus

Lola: -Me parece que no sabe diferenciar entre una persona y la otra. Está hablando de mí cuando ni siquiera lo conozco. Nunca lo vi en mi vida y yo no sé sobre su vida.

Pampito: -¿Te da miedo? Dijo que estaba esperando que salgas a la pista.

Lola: No, cero miedo. Yo estoy re segura con lo que hago. La coreografía la pasé mil veces. Voy a divertirme. No voy a pelearme con nadie. Todo está genial, pero después me parece horrible hacer algo así. Si tengo un problema con alguien, si decido atacar, es a esa persona, no voy buscando un lado que le moleste. Si tenés algo que decirle, decíselo de frente... No me parece que vaya a twittear 'me voy a hacer un festín cuando tu hija entre al Bailando'. No me parece lo correcto de una persona grande y, supuestamente, madura.