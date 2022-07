Locho Loccisano hizo una romántica declaración sobre Majo Martino: "Me estoy enamorando"

Locho Loccisano hizo una romántica declaración sobre Majo Martino en su visita a Intrusos y todos quedaron encantados con este amor entre la pareja.

“¿Cómo viene el romance con Majo? ¿Te pasa como a Martín que dijo que es distinto el romance con Emily adentro del reality que afuera?”, le preguntó Marcela Tauro.

“Bien. Es que nosotros no tuvimos un romance adentro, lo nuestro fue afuera”, respondió el influencer y Flor de la Ve comentó: “No pero un día la seguiste hasta el baño”.

“Lo que vengo laburando con Majo… el otro día lo mostré, a Guido Zaffora le mandé un mensaje en no sé qué año y le puse ‘la amo’ pero él no me hizo gancho”, dijo entonces.

“¿Estás enamorado Locho?”, le consultó al final Nancy Pazos y fue allí cuando Locho expresó sincero sobre Majo: “Me estoy enamorando”.

QUÉ DIJO MAJO MARTINO SOBRE SU ROMANCE CON LOCHO LOCCISANO

Tras escuchar la declaración de amor de Locho Loccisano, Gonzalo Vázquez contó en la emisión de América qué dijo Majo Martino sobre su romance.

“Ella dijo que hace mucho tiempo no conectaba sentimentalmente como lo está haciendo con vos, está como sorprendida”, contó el periodista.

Por su parte, Locho confesó: “Los dos o tres meses que estuvimos juntos en el reality fue conocernos por completo, yo al padre lo saludo, a su hermano también, se la historia”.