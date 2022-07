A Locho Loccisano le preguntaron por su novia cordobesa y sorprendió con la respuesta

En su visita a los Socios del Espectáculo tras quedar eliminado de El Hotel de los Famosos, Locho Loccisano habló de la chica cordobesa con la que supuestamente salía antes de entrar al reality show.

“¿Dejaste una novia en Córdoba?”, le preguntó Rodrigo Lussich al invitado, quien respondió: “No, no estaba en pareja, no estaba de novio, no tenía ningún tipo de exclusividad con nadie”.

“Me conocí con Majo, se desarrolló lo que tengo con ella y nos estamos conociendo”, dijo luego sobre su relación sentimental con Martino, con quien entabló un vínculo en el programa de eltrece.

LA PREGUNTA DE RODRIGO LUSSICH SOBRE MAJO MARTINO QUE DESCOLOCÓ A LOCHO LOCCISANO

Rodrigo Lussich sorprendió a Locho Loccisano en la emisión matutina de eltrece al hacerle una pregunta sobre su vínculo con Majo Martino.

“¿Durmieron juntos anoche con Majo?”, lanzó el conductor de Socios del Espectáculo y el exparticipante de El Hotel de los Famosos expresó: “¿Cómo? ¡Qué pregunta!”.

"Estoy en constante contacto con ella, aparte es un gran apoyo en lo laboral". G-plus

“No anoche no porque volví muy tarde. Estoy en constante contacto con ella, aparte es un gran apoyo en lo laboral porque ella trabaja en el medio hace mucho entonces realmente todo el tiempo me incentiva”, dijo al final Locho.