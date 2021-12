El llanto de Nai Awada cuando le consultaron por su tía, Juliana: "Me pongo re sensible con este tema"

A semanas de haberse cruzado muy fuerte con quienes forman parte de A la tarde (América) por cómo se habrían manejado durante su visita, Nai Awada volvió a la TV. Esta vez, de la mano de Mañanísima (Ciudad Magazine), el ciclo que conduce Carmen Barbieri.

Dispuesta a hablar de todo, cuando la conductora le consultó por su tía, Juliana Awada, pareja del expresidente, Maurici Macri, no pudo contener sus lágrimas y aclaró que cuando era más chica no tenía una ideología política.

"Yo no era kirchnerista, tenía 23 años y un día me levanté y mi tía Ju era primera dama y mi papá, a quien le mandamos un beso, sí... Siempre fue muy de la política y yo no sabía nada de política: uno cuando es chico sigue lo que le dicen los padre...".

"Me re prendía en todos los escándalos, pero no sabés lo que sufrí en esa época... Era muy chica, ahí fue que tuve mi primer ataque de pánico e hice un corte de las redes", contó.

EL LLANTO DE NAI AWADA POR SU TÍA

La joven contó que hace un año charló con Juliana por teléfono y quebró en llanto.

"Recién hace un año hablamos por teléfono y me largué a llorar, me pongo re sensible con estos temas, perdón, vine re sensible; yo soy re llorona igual. Lloro por todo, me hablás de mi familia y me quiebro, es como que me agarraste en un momento sensible. Esta soy yo, yo soy así", expresó, emocionada.

"Yo me puse a llorar apenas escuché su voz. No estuvo bueno lo que hice, yo sé lo que ella sufrió" G-plus

Y reveló por qué sintió la necesidad de llamarla: "No podía seguir mandando mensajes por WhatsApp, me temblaba la mano porque ella no me venía contestando. Yo me puse a llorar apenas escuché su voz. No estuvo bueno lo que hice, yo sé lo que ella sufrió. Por eso, cuando me hablan me pongo a llorar; sé que ella sufrió con esto. La necesitaba en mi vida".

Antes de cerrar, remarcó que es "sanador" haberse amigado con su tía.

"Fue muy sanador para mí, hablamos de vuelta hace una semana. Es una muy buena persona, yo tengo como 4 o 5 tías pero Daniel, hermano de mi papá, y Juliana eran como mis tíos preferidos; me iba de viaje con ellos y todo", cerró, agradecida.