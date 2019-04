El llanto de Mica Viciconte al recordar su infancia: "Mis papás no tenían plata, éramos tres y costaba mucho"

En Incorrectas son comunes las acaloradas discusiones entre las panelistas de Moria Casán, pero esta vez fue Mica Viciconte quien mostró un lado menos conocido de su personidad y se sensibilizó a la hora de contar cómo cumplió su sueño de tener su casa propia y las carencias económicas que tuvo en su infancia.

“Lo que más anhelaba era tener mi techo para que si el día de mañana quedaba embarazada, mi hijo tuviera un techo. Era lo que más quería, esa era mi prioridad”, relató Mica, mientras la diva notaba su emoción. “¡Mirá qué instinto maternal y medio que se emocionó!”, destacó la conductora. “Es que me costó un huevo y medio”, dijo, con la voz entre cortada. “Para mí las prioridades van en la infancia que cada uno tuvo. Mis viejos, quizás, no tenían para comer o tenían un sueldo y las vacaciones… No quiero hablar. ¡Ay, que horror!”, lanzó, mientras las lágrimas la superaban y se tapaba la cara para que no se la viera llorando.

"Cuando tuve mi primer departamento me largué a llorar. El que compré estaba destruido. No sé si me largué a llorar porque lo vi tan mal o porque había puesto la plata". G-plus

“Mis papás no tenían plata, éramos tres y costaba mucho. No teníamos vacaciones, pero nunca me faltó comida, ni nada”, terminó explicando la exparticipante del Bailando sobre las razones de su llanto. “Cuando tuve mi primer departamento me largué a llorar. El que compré estaba destruido. No sé si me largué a llorar porque lo vi tan mal o porque había puesto la plata. Lo fui haciendo de a poquito, era una oportunidad, pero el departamento estaba destrozado así que lo tuve que hacer todo nuevo”, detalló, sobre el esfuerzo que hizo.

"Para mi fue no querer pasar cosas que mis padres pasaron. No me dolió su separación, me dolió más que se peleaban por no tener dinero". G-plus

“Para mí fue no querer pasar cosas que mis padres pasaron. No me dolió su separación, me dolió más que se peleaban por no tener dinero”, finalizó Mica Viciconte, sobre cómo aquello la motivó para poder cumplir su sueño de tener su propio hogar.

