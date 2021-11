El llanto de Mery del Cerro en MasterChef Celebrity por una mala crítica a su plato: "Me angustié"

La segunda noche de la tercera temporada de MasterChef Celebrity tuvo debutando en las cocinas a Tomás Fonzi, Juariu y Mica Viciconte. También estuvo Mery del Cerro, pero a diferencia de sus tres compañeros que recibieron halagos, comenzó con el pie izquierdo y terminó llorando.

La modelo tuvo un chispazo con Germán Martitegui, quien criticó varios puntos de su plato y recibió el cuestionamiento de Mery.

“¿Por qué? ¿Cuál sería el tema de la papa rosti?”, lanzó, haciendo que al chef la frene. “No es la actitud para que empecemos nuestra relación”, le marcó, filoso.

"Creí que estaba bien, evidentemente no está. Acá falta mucho más y un poco me angustié". G-plus

“¿Qué pasa, Mery? ¿Te sentís superada por la competencia?”, indagó Santiago del Moro al ver los ojos vidriosos de la animadora, tras la devolución negativa que tuvo de todos los jurados. “No, nada. Con toda esta información. Creí que me iba a ir mejor. No lo probé, solo alguna cosita por separado”, afirmó.

Sin embargo, al llegar a su estación Mery del Cerro no pudo contener las lágrimas. “Lo que yo creí que estaba bien, evidentemente no lo está. Acá falta mucho más y un poco me angustié”, admitió, emocionadísima.