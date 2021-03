El llanto de Leo Alturria, el novio de Lizy Tagliani, al hablar de su dura infancia: "Llegué a no querer tener hijos por todo lo que pasé"

Si bien se lo vio muy sonriente y feliz en las notas que dio hablando de lo feliz que se siente al lado de Lizy Tagliani, Leo Alturria mostró un costado más sensible de su vida y no pudo evitar quebrar en llanto al recordar su dura infancia.

Invitado a Vino para vos, el programa que conduce Tomás Dente por KZO, el joven dedicó gran parte de la nota a reivindicar a su mamá, Susana: “Ella es una genia porque la verdad es que cargó con nosotros porque éramos muy chicos con mis hermanos cuando se separó de mi viejo. Y a veces siento que no la valoro porque no le dije ‘te quiero’ o ‘te amo’”, comenzó diciendo Leo, visiblemente movilizado.

Y agregó: “Si ahora me está mirando le digo que la amo en frente de todos. Es una luchadora, nos crio como pudo y ahora me cae todo el peso porque nunca me animé a decírselo o no encontré las palabras. Ella tenía que salir a trabajar y yo, como era el mayor, me tenía que quedar cuidando a mis hermanos”.

"Llegué al punto de, con la edad que tengo, no querer hijos quizás por todo lo que pasé de chico y de vivir con mis hermanos y tener que cuidarlos". G-plus

Además, Alturria remarcó cómo cambió su visión de la vida haber atravesado por una difícil infancia: “Ahí me empecé a ‘curtir’, a hacerme duro, quizás sin sentimientos al punto de llegar, con la edad que tengo, a no querer hijos quizás por todo lo que pasé de chico y de vivir con mis hermanos y tener que cuidarlos. Esa etapa y esa responsabilidad no la quisiera volver a vivir”.

"No disfruté mi infancia porque a los 13 años trabajaba en un supermercado y me perdía los partidos. Recién de grande estoy viviendo cosas que no viví de chico". G-plus

“No disfruté mi infancia porque a los 13 años trabajaba en un supermercado y me perdía los partidos. Recién de grande estoy viviendo cosas que no viví de chico. Algunos pensaran que soy inmaduro y que tengo la mentalidad de un chico porque me gusta ir a un parque de diversiones o hacer cosas que no hice cuando era chico, pero lo estoy disfrutando ahora de grande que me estoy dando la posibilidad de hacerlo”, cerró el entrevistado, que volvió a derramar lágrimas cuando pasaron un video de Susana dedicándole dulces palabras ante las cámaras.

Leo Alturria, a corazón abierto.