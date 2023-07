El llanto de Laurita Fernández en el último programa de Bienvenidos a bordo: "Gracias a ustedes que bancaron el programa y se divirtieron con nosotros"

Después del enorme recorrido que hizo en su paso por Bienvenidos a Bordo donde supo ganarse el corazón de su público tras el lugar que le cedió Guido Kaczka, Laurita Fernández se despidió del ciclo de América con lágrimas en los ojos.

“Me va a costar no llorar, pero quiero contarles cómo fue rápidamente el inicio de esto. Yo estaba en casa sin trabajo y me llama Peluca (el productor y su actual novio) para para reemplazar a Guido porque el programa terminaba y necesitaban unos días más, cinco o diez programas. Y yo dije que sí y vine, y esos programas se transformaron en 400 que estamos cumpliendo hoy”, comenzó diciendo la conductora en vivo.

"Gracias a ustedes que bancaron el programa, que lo apoyaron, que se divirtieron con nosotros y gracias a todos. Porque entendí que, cuando hay buena onda, cuando hay buena energía, cuando nos divertimos, eso no se puede forzar ni se ensaya". G-plus

“Gracias a ustedes que bancaron el programa, que lo apoyaron, que se divirtieron con nosotros y gracias a todos. Porque entendí que, cuando hay buena onda, cuando hay buena energía, cuando nos divertimos, eso no se puede forzar ni se ensaya. Y acá estuvo por montones”, agregó, visiblemente movilizada.

"Hablamos con el canal y sentimos que el programa había cumplido un ciclo, que necesitaba un respiro, que necesitaba renovarse y todo tiene que terminar para que otros ciclos comiencen". G-plus

Y siguió: “Pocas veces vi tanta gente en el equipo de producción fuera de cámara tan emocionada y triste porque terminaba. Hablamos con el canal y sentimos que el programa había cumplido un ciclo, que necesitaba un respiro, que necesitaba renovarse y todo tiene que terminar para que otros ciclos comiencen”.

Más sobre este tema Profunda reflexión de Laurita Fernández al hablar de su gran momento profesional y sentimental: "Eso no siempre me ha pasado"

Por otro lado, le dedicó unas dulces palabras a Hernán Drago: “A la primera persona que yo vi cuando llegué ese primer día al piso, obviamente era una bola de nervios y me encontré con él, con quien sucedió una química instantánea, donde empezamos a divertirnos, a jugar y a disfrutar. Y te quiero de corazón y agradecerte porque fuiste el mejor compañero que pude haber tenido para hacer este programa”. Y cerró, a flor de piel: “Gracias a Guido por haber confiado en mí, a Kuarzo (la productora) y a las autoridades del canal”.

Más sobre este tema Laurita Fernández recordó la pésima primera impresión que tuvo de su novio, Peluca Brusca: "¡Fue horrible!"

EL RECUERDO QUE HIZO EMOCIONAR HASTA LAS LÁGRIMAS A LAURITA FERNÁNDEZ EN VIVO

En una profunda nota que le dio a Fer Dente en Noche al Dente, Laurita Fernández no pudo evitar quebrar en llanto al recordar su recorrido artístico y como sus padres fueron el pilar fundamental que la acompañaron desde sus primeros años.

Todo comenzó cuando la actriz de Matilda, el musical dio detalles de la elección que hizo para su disco de la vida, una sección en la que destaca los temas que lograron marcarla: “La canción Y qué, del Paz Martínez, es un gran tema y todos me parecen hermosos, pero no lo elegí por el tema en sí. Lo elegí por lo que me hace acordar. En casa mirábamos todas las novelas y esta canción me hace acordar mucho a la mesa redonda que teníamos en Mataderos”, comenzó diciendo la invitada de la noche en vivo.

Más sobre este tema El día que Laurita Fernández conoció a un importante empresario "puteándolo": la tremenda anécdota

“Era llegar de danza tarde y que mi mamá me espere con milanesas mientras mirábamos las novelas. Esta canción es de una novela que se llamó Padre Coraje y que muchos conocemos, y por eso me hace acordar mucho a esos momentos”.

“Hay veces que voy en el auto y hago el ejercicio de pensar en que está buenísimo todo lo que uno quiere lograr, pero también está bueno ver todo el recorrido y disfrutar ese camino. Yo trabajé mucho para calmar las ansiedades y entender que todo llega a su tiempo”, continuó.

Más sobre este tema Laurita Fernández estrenó un look full brillo: catsuit color bronce y accesorios dorados

Y cerró, a corazón abierto y lágrimas en los ojos: “Yo llegaba a mi casa, estaba el olor de la milanesa, la comida recién hecha. También fueron épocas duras, todos las viven, pero siempre con mucho amor hacia mi hermana y hacia a mí. Mis viejos se desvivían, me llevaban a cualquier hora y hacían tiempo tres horas en el auto para después traerme. Como tenían hijas mujeres no se animaban a dejarnos solas tan tarde, y me lleva mucho a esa mesa redonda y esa casa en Mataderos. Hoy, ellos me acompañan, vienen a los estrenos y me hacen una cartita. Yo siempre trato de conectar con la gente de toda la vida”.