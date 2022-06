El llanto de Flor Peña al despedir a su amiga Julieta Vallina: "Cuando se va alguien tan joven te deja un vacío"

La temprana muerte de la actriz Julieta Vallina dejó un estupor generalizado en el ambiente artístico, y muchos de los colegas la despidieron a lo largo del día en las redes sociales, como Flor Peña que utilizó su ciclo para homenajearla.

“Una amiga muy querida que partió anoche de una manera muy rápida que no nos permitió procesar”, dijo Flor al comienzo de LPA, donde hizo un pormenorizado repaso por los episodios que las convirtieron en grandes amigas.

“No podía empezar el programa si no les contaba cómo estoy. A veces el show no debe continuar, es mejor ser honesto, hablar con el corazón. Los que hacemos humor sabemos que nos sana y nos salva. Pero también necesita tiempo para entender”, explicó la conductora, conmovida hasta las lágrimas.

“Julieta Vallina fue una gran persona. Una hermosa, hermosa, hermosa mujer. Y una gran artista, que nos va a faltar. Tuve el placer de conocerla trabajando, nos hicimos muy amigas y compartimos un espacio que es sagrado, necesario que es el camarín. Ahí conocés de manera profunda a la gente”, dijo en referencia a su trabajo juntas en Los vecinos de arriba, con Diego Peretti y Rafael Ferro.

Más sobre este tema Murió Julieta Vallina: la actriz tenía 50 años

EL PROFUNDO MENSAJE DE FLOR PEÑA PARA DESPEDIR A SU AMIGA JULIETA VALLINA

Flor Peña recordó que por ese tiempo, ella estaba embarazada de su tercer hijo, Felipe, razón por la cual al poco tiempo dejó su lugar a Muriel Santa Ana. “Esa comedia que nos tenía a los cuatro en escena casi dos horas y nos hizo felices arriba y abajo”, recordó.

“Compartimos charlas muy profundas, ella era una mujer muy honesta, hermosa, sincera, frágil y a la vez fuerte”, dijo Peña, y envió un abrazo muy grande “a su familia, a su hija, a sus padres, a sus hermanos”.

“Cuando se va alguien tan joven y tan repentinamente te deja un vacío y la necesidad de repensar algunas cosas. A veces vamos tan rápido y tenemos poco tiempo para lo importante, que es conectar con aquellas personas que te hacen bien”, reflexionó.

“Porque no tiene sentido pasar por esta existencia sin dejar algo, sin hacer bien, sin tocar a alguien con tu magia. Y ella nos tocó. Y a mí me deja, además de esta profunda tristeza que tengo e iré acomodando porque la vida sigue, un profundo agradecimiento que haya sido parte de mi vida personal. Mujeres así no abundan”, cerró Flor, antes de dedicarle el tema Mi amigo fiel de la película Toy Story.