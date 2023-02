El llanto de Enzo Aguilar que hizo emocionar hasta las lágrimas a Delfina Gerez Bosco en El Hotel de los Famosos 2

Lejos de los habituales chispazos que suelen surgir en el Todos contra todos de El Hotel de los Famosos 2, se vivió una noche a pura emoción entre Enzo Aguilar y Delfina Gerez Bosco, quienes nos dudaron en compartir sus sentimientos frente al resto de sus compañeros.

Todo comenzó cuando Mimi Alvarado –que debió votar junto a su partenaire, Enzo, a una pareja- tomó la decisión de darle su voto a Delfina y Martín Coggi en nombre de los dos.

Ante esto, Chino Leunis detectó que Aguilar estaba al borde del llanto y le dio la palabra al joven para que diga lo suyo: “Odio que me sobrepase la situación, me detesto, me odio”, comenzó diciendo, con la voz quebrada.

“Lo que encontré en Delfi es como lo más parecido a ‘pueblo’. A pocos días de estas acá, le dije ‘yo te conozco de otro lugar. No puede ser que te conozca acá y que nos caigamos tan bien’”, agregó, sin escatimar en halagos para su nueva amiga.

Por último, y visiblemente emocionada, Delfina cerró: “Me emociono mucho porque, cuando entramos al reality, nadie imaginó todo esto que iba a pasar. Yo estaría igual de emocionada que vos. Lo entiendo y no pasa nada”.

EL SUSTO DE PAMPITA AL VER LA CAÍDA DE SEBASTIÁN COBELLI EN EL DESAFÍO DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Con el objetivo de dejar el cuerpo en el desafío que le tocó enfrentar con Flor Moyano para seguir en El Hotel de los Famosos 2, Sebastián Cobelli pasó un mal momento al tirarse por un tobogán de agua.

“¡Ay, por Dios!”, gritó Carolina “Pampita” Ardohain, asustada con la caída del exfutbolista, quien intentaba hacer la prueba con su partenaire en el menor tiempo posible. Y Chino Leunis agregó: “¡Casi se mata!”.

Afortunadamente, el esposo de Fernanda Vives –con quien tiene a sus hijos Brisa y Rocco- no sufrió ninguna lesión y hasta logró quedar primero con Florencia en este juego: “Casi me caigo de boca. ¡Me agarró un miedo!”, se sinceró.