Son muchas las emociones que se viven en Corte y confección y las ganas de llegar o más lejos posible en el programa. Y en medio de la adrenalina que se vive ante las cámaras, hay participantes que no logran contener las lágrimas.

Así fue el caso de Gerardo Casas, quien no tomó de la mejor manera enterarse de que debía reemplazar a Teresa Boccuto en el desafío de eliminación. Angustiado, el concursante expuso sus sensaciones: "Estoy mal. Si me voy, quiero irme yo. No quiero que se vaya Teresa. No me pongan en ese lugar, lo pido por favor".

"Estoy mal. Si me voy, quiero irme yo. No quiero que se vaya Teresa. No me pongan en ese lugar, lo pido por favor". G-plus

"Si le fallo a Teresa no puedo seguir en esto", agregó, previo a que la conductora, Andrea Politti; y los jurados Fabián Zitta, Benito Fernández, Verónica de la Canal y la jefa de taller, Matilda Blanco, lo consolaban.

Finalmente, Gerardo logró que su compañera se quede el programa y quien debió abandonar el certamen fue Milagros Sánchez, en reemplazo de Melisa Sjodin. "Es el alivio más grande que he sentido en los últimos años de mi vida. No quiero reemplazar nunca más a nadie", expresó Casas, feliz por el resultado.