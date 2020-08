El llanto de Celeste Muriega al confirmar que tiene coronavirus: "Me deja tranquila que no vi a mi mamá y mi papá"

Mientras los casos positivos de coronavirus continúan en alza en la Argentina, más famosos se van contagiando. La última en confirmarlo fue Celeste Muriega, quien a través de un video que colgó en Instagram, compartió la noticia y se sensibilizó.

"El miércoles tuve que hacer un desfile y me empecé a sentir mareada. Me llamó la atención porque no estoy acostumbrada, igualmente seguí trabajando porque no tenía otro síntoma. Después cada vez me empecé a sentir peor. Ese día terminé mi labor, pero cuando llegué a mi casa me desplomé, sentía que tenía el cuerpo de una señora de cien años. Me desperté al día siguiente con el cuerpo totalmente pesado, me dolía todo. No le sentí el gusto a la comida, ni al perfume. Un bajón", señaló la bailarina sobre los síntomas que la llevaron a hacerse la prueba.

“Decidí hacerme el hisopado y me autoconfiné sin saber si tenía o no coronavirus, porque me parece que es la forma en la que hay que actuar. Hoy me llegaron los resultados, tengo Covid-19. Me siento floja, aunque trato de tomarlo con humor no es algo gracioso. Hice la cosas bien, siempre usé tapabocas, respetar el distanciamiento, pero tengo que laburar", admitió Celeste, quien terminó quebrándose a la hora de hablar de sus padres.

"Si algo me deja muy tranquila es que no ví a mi mamá ni a mi papá. Porque no quise, los cuidé y están bien. A mí no me va pasar nada, lo presiento, pero lo único que rescato es que ellos están bien. Se entiende que se extraña sociabilizar, estar con tus seres queridos. El Día del Padre lloré, quería estar con ellos. Pero hoy confirmo que valió la pena el esfuerzo, porque lo más importante que tengo en la vida, que es mi familia, está bien”, destacó, secándose las lágrimas.

“Me va a costar mucho frenar, soy una persona muy activa, amo laburar. Lo único que pudo frenarme es el coronavirus. No queda otra", finalizó Celeste Muriega. ¡Fuerza!