Llamativo posteo de María Becerra tras el video de China Suárez y su ex Rusherking a los besos

María Becerra realizó un picante posteo luego de que China Suárez se mostrara cariñosa con su ex Rusherking.

China fue vista bailando y mimándose con el cantante en una fiesta tras los Martín Fierro 2022: en las imágenes se veía cómo mientras ella bailaba con sus amigos famosos, él le besaba el cuello.

¿Cómo reaccionó María ante el video que deja en evidencia el romance de China y su ex? Redoblando la apuesta, mostrándose enamorada de otra persona.

LA REACCIÓN DE MARÍA BERCCERA AL ROMANCE DE CHINA SUÁREZ Y SU EX

"No necesitamos más que esto, te amo", escribió María junto a un video que publicó a través de sus stories de Instagram en el que se la ve cerca de una chimenea junto a un misterioso muchacho, a quien le dedicó el dulce mensaje sin revelar su identidad.

ASÍ HABLABA MARÍA BECERRA DE RUSHERKING ANTES DE SU NOVIAZGO CON CHINA SUÁREZ

Invitada a PH Podemos Hablar, María Becerra habló de su separación de Rusherking y de los fuertes tweets que le había dedicado a su ex cuando terminaron.

"Para mí es súper bonito terminar bien con un ex, llevarse bien, porque son personas con la que has sido feliz, y creo que es lo ideal. Pero me ha pasado de terminar bien, y súper mal. Siento que el tiempo todo lo cura. En mí está la meta de, del día de mañana, poder ser buenos amigos (con Rusherking), poder compartir un café, porque le tengo mucho cariño"

"Yo soy muy impulsiva. Cuando yo me enojo, mis amigas me sacan el teléfono. Siempre le voy a desear lo mejor. Lo amé con mi vida y, la verdad, que lo quiero muchísimo. Deseo que le vaya bien en su carrera, que encuentre el amor. Creo que con el tiempo… Él día de mañana no vamos a ver y nos vamos a cagar de risa con lo que pasó”, finalizó Becerra.