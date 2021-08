El llamativo posteo de Daniel Osvaldo luego de que Gianinna Maradona revelara que está celoso: "El hedor de la realidad"

Una respuesta en Twitter de Gianinna Maradona a una persona que contó que la había visto en un bar llamó mucho la atención. La joven le pidió que aclarara cuándo y dónde la había visto porque está con unos "quilombos" de celos. Claramente, sin nombrar a Daniel Osvaldo pero refiriéndose a él.

"Hola genia, buen día. ¿Cuándo me viste y en que bar laburás? Estoy con unos quilombos de celos que ya me colmaron la paciencia y me gustaría saber cuándo me viste", expresó Gianinna.

Luego de que muchos la cuestionaran por tener que darle ese tipo de explicaciones a su pareja, ella aclaró que se trataba de una simple pregunta e intentó desdramatizar la situación. Sin embargo, un llamativo mensaje que compartió Daniel en la red avivó la polémica.

A través de sus stories de Instagram, el músico compartió una reflexión que llamó la atención justo después de que Gianinna afirmara que tiene problemas de celos. "Hubo momentos, destellos de esperanza, pero no tardaron en disiparse en la misma vieja fórmula: el hedor de la realidad", sentenció.

¡Fuerte!