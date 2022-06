El llamativo episodio de Melody Luz en El Hotel de los Famosos en medio de rumores de embarazo: "Sentí náuseas"

En medio de una competencia definitoria en El Hotel de los Famosos, Melody Luz tuvo un percance tras protagonizar fuertes rumores de embarazo mientras vive un romance con Alex Caniggia.

“En ese parate es cuando siento náuseas y cuando volvemos a jugar, me siento peor que antes”, dijo frente a cámaras luego de que se la viera en mal estado en el campo de juego.

Por su parte, Chino Leunis relató qué le sucedió a Melody al final de la competencia en la que quedó nominada: “Se sintió realmente muy pero muy mal, extenuada”.

"Iva a vomitar, no quería hacerlo delante de las cámaras así que prefiero irme atrás". G-plus

“Esto ya le había pasado en otras oportunidades y la están atendiendo en este momento al costado, pero está bien y fuera de peligro”, sentenció el conductor.

Al final, la bailarina detalló: “Iva a vomitar, no quería hacerlo delante de las cámaras así que prefiero irme atrás y hacer lo mío”.

LA BRONCA DE MELODY LUZ POR QUEDAR NOMINADA TRAS SENTIRSE MAL EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

Debido a su mal estar en plena competencia en El Hotel de los Famosos, Melody Luz perdió el juego y fue la tercera nominada de la semana junto a Locho Loccisano y Milita Bora.

“No me gusta quedar nominada, quedar última, perder, nunca me había pasado en un juego de huéspedes, entonces es como que me choca un poco, me toca el ego”, dijo indignada.