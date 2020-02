Llamativa respuesta de Nicole Neumann tras la polémica entre su madre y Denise Dumas: "No tengo nada para decir"

Las fuertes afirmaciones de Denise Dumas respecto de la ingrata sorpresa que se habría llevado Nicole Neumann sobre los frutos de su trabajo desde sus 12 años, indignaron a Claudia, madre y exapoderada de la modelo: “Nicole a los 18 tenía un PH en Palermo y un auto. Obvio que estaba todo a mi nombre porque, en esa época, la mayoría de edad era a los 21, no a los 18, con lo cual tenía que estar a mi nombre. ¿Sabés qué? Lo que tengo lo laburo y no tengo nada a mi nombre, o sea que si le robé la plata, no me la puse (a mi nombre)", enfatizó en diálogo con Ciudad.

Entonces, la conductora de Hay que ver se disculpó súper irónica con Claudia Neumann en una nota con Los Ángeles de la Mañana: “Le pido perdón, se ve que la información que tenía no era buena. Igual, sostengo que Nicole es una luchadora que labura desde los 12 años, que en el camino ha perdido un montón de cosas. Nada que ver con vos, Claudia. Te mando un besito. Y genial que tuvo un dúplex y un auto porque era lo mínimo que podía tener a los 18 años, después de laburar siete años desde los 11”.

"No tengo por qué defender ni atacar nada que no sé quién sacó de la galera, son cosas de las que no tengo idea. No tengo idea por qué Denis saltó con esto”. G-plus

En este marco, LAM fue en búsqueda del testimonio de Nicole, quien evadió la polémica: “Tengo un montón de problemas como para que me traigan nuevos. Está todo bárbaro por suerte. No tengo ni idea de qué habla la gente”. Luego, la cronista le preguntó si era amiga de Denise, y Nicole explicó: “Amiga no soy. Tengo amigas en común y la conozco desde que somos chiquitas, pero nada más”.

Cuando Maite Peñoñori le recordó que su madre había negado haberla estafado, Nicole aseguró con gesto adusto: “No tengo nada para decir del tema. Está todo bárbaro, ya no tengo más 18 años”. Al final, Nicole Neumann reveló cómo es el trato con Claudia, su mamá: “Estuvo todo el fin de semana ayudándome con las niñas, porque estaba recién operada y estuvo en la clínica cuando me operé. No tengo por qué defender ni atacar nada que no sé quién sacó de la galera, son cosas de las que no tengo idea. No tengo idea por qué Denise saltó con esto”.