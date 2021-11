Lizardo Ponce, furioso con la devolución de Jimena Barón en La Academia: "Ya estoy grande para que me digan maleducado"

Lizardo Ponce realizó la performance de comedia musical en La Academia de ShowMatch, donde interpretó un cuadro de Aladdín junto a Josefina Oriozabala y al equipo que lo acompañó en Cantando 2020.

Sin embargo, a la hora de las devoluciones, Jimena Barón explotó contra el participante, y le recordó lo mal que reaccionó el influencer cuando ella le hizo una serie de observaciones sobre su performance. “Liz, creo que el personaje también te quedó bien, tiene esa cosa inocente, de ternura”, le dijo en una primera instancia.

“Pero también tengo que confesar que, como amiga, te dije ‘che, amigo, viene comedia musical y no sé si estás viendo el programa porque yo estoy juzgando, por si no cantan mucho. Me contestó peor que lo que lo que lo hizo Morrison en los primeros siete años de su vida. Me dijo ‘me ch… un huevo’”, agregó Jimena.

Cuando Lizardo se defendió aludiendo que Jimena se lo había dicho algunos minutos antes de hacer la performance, ella lo negó. “No, te lo vengo diciendo hace días y me contestaste como un maleducado. Entonces, ahora valoro todo lo demás, pero, amigo, no cantaste nada”, recalcó La Cobra.

LIZARDO PONCE REACCIONÓ ANTE LAS CRÍTICAS DE JIMENA BARÓN

“Me quedó la duda porque decís que no fuiste respetado como otros participantes y a las tres integrantes de jurado les encantaste”, le dijo Celeste Muriega a Lizardo en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine), analizando la situación.

“A las tres no porque a Jimena no le gustó porque canté poco, me puso un puntaje bajo. Yo ya tengo 31 años, ya estoy grande para que me digan maleducado y que me cuestionen como soy”, señaló Ponce.

“Yo tengo todo para defender con las palabras y no es faltar el respeto decir lo que pienso. Basta de creer que, porque explico y defiendo lo que vengo a hacer acá soy maleducado”, agregó el influencer, muy molesto.

“Si quieren buscar algo para mandarme (al duelo) y justificar que fue un horror está bien, háganlo. Pero no digan pavadas porque es una pavada pedirme que cante una canción al principio o que no la cante”, concluyó Lizardo Ponce sobre su discusión con Jimena Barón.