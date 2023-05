Lizardo Ponce dio detalles del encuentro de China Suárez y Lauty Gram en su casa tras la versión de affaire: "Yo no vi besos"

Lizardo Ponce le dio un explosivo móvil a LAM, en el que no solo protagonizó un acalorado cruce con Lourdes Sánchez, también habló del comentado after que hizo en su casa después de la Bresh y al que asistieron China Suárez y el cantante Lauty Gram.

A un mes de separarse de Rusherking, la actriz y cantante salió a divertirse con un grupo de amigos a la popular fiesta, en la que se la habría visto muy cerca de Lauty, con quien coincidió hora más tarde en la juntada que Lizardo hizo en la terraza de su casa.

LIZARDO PONCE HABLÓ DEL ENCUENTRO DE CHINA SUÁREZ Y LAUTY GRAM

Lizardo Ponce: -Lourdes, ahora que me lo explicás, te pido disculpas. Lourdes es mi amiga. Yanina es mi amiga. Las quiero y cualquier cosa que me quieran preguntar, pregúntemelo a mí...

Yanina Latorre: -¿Qué pasó con Lauty? Dicen que estuvo con la China, chapando en la Bresh y que fueron juntos a tu casa

Yanina Latorre: -¿La China es tu amiga?

Lizardo Ponce: -No, la China no es mi amiga.

Yanina: -Muy bien, me gustó esa diferencia.

Lizardo: -La conozco y me llevo bárbaro desde hace mucho tiempo. Me cae espectacular. Y el sábado me cagué de risa con la China. La pasó bárbaro ella también. Y está invitada a mi casa a hacer previa, after, cuando quiera...

Lizardo: -Yo a Lauty no lo conozco... Sí, lo conocí ese día. Pero no vi besos, nada. Él estaba con sus amigos también. Fuimos varios grupos

Ángel de Brito: -¿Por qué no la invitaste a Wanda?

Lizando: -Porque no me la crucé a Wanda en la Bresh. Estaba en otro lugar. La saludé. Pero no la conozco.

Ángel: -Tendrías que haberlas invitado a las dos. Las dos chupadas.

Lizardo: -¡Que vengan todos! Había cada uno.

Yanina: -¿Y qué pasó con Lauty? Todos dicen que estuvo con la China, chapando en la Bresh y que fueron juntos a tu casa.

Lizardo: -Yo a Lauty no lo conozco...

Yanina: -¿No fue a tu casa?

Lizardo: -Sí, lo conocí ese día. Pero no vi besos, nada. Él estaba con sus amigos también. Fuimos varios grupos.