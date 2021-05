Listorti, sin filtros sobre el debut de Hernán Piquín como jurado: "No me gustó, me dormía cuando opinaba"

Este martes Hernán Piquín debutó en La Academia aunque ya no como bailarín sino en el rol de jurado, aunque hubo algunas personas a las que no les gustó su performance. Una de ellas fue José María Listorti, que en Hay que ver explotó contra el flamante juez del certamen y aseguró que “se duerme cuando opina”.

Listorti abrió su edición de este miércoles de Hay que ver saludando a los televidentes y explicó que tenía “muchas cosas para contar”. “Ayer arrancó La Academia. Muchas cosas para contar. Muchas cosas para criticar. Muchas cosas que quisiéramos criticar y no podemos, lamentablemente. Cosas del jurado que, la verdad…”, dijo en referencia a que su ciclo también está producido por Marcelo Tinelli.

“¡Piquín no me gustó! ¡Basta! ¡Piquín no me gustó! ¡Me dormía con Hernán Piquín! ¡Lo dije, basta! Opinaba Piquín y me dormía roncando”, dijo el conductor simulando estar exaltado. “Mi mujer me decía ‘¡Despertate, ya pasó Piquín!’”, agregó José María Listorti, que a continuación simuló iniciar nuevamente su programa asegurando que “Piquín la rompió”.