Lissa Vera apuntó contra Locho Loccisano, luego de ser acusada de traidora: "Es un extorsionador"

Sin estar ajena a las críticas por el voto que mandó a Locho Loccisano al duelo con Walter Queijeiro en el desafío de El Hotel de los Famosos donde quedó eliminado, Lissa Vera fue por más y dio que hablar con una letal crítica hacia su excompañero.

“Locho es un extorsionador. A mí me extorsionó, se aprovechó de mi cansancio, de que era la única mujer que estaba jugando ahí y él sabía que yo necesitaba descansar”, comenzó diciendo la cantante en una nota que le dio a LAM.

“Locho me dijo ‘con Walter te votamos para darte la inmunidad a cambio que vos después votes al que te decimos’. Ahora, no hay traición si hay extorsión; eso que quede claro. Y digo otra vez la palabra ‘extorsión’”, agregó, picante.

Y mantuvo su postura tras salir del reality de eltrece: “Estoy diciendo las cosas como son. También podría haber sido extorsión que lo vote a Martín Salwe cuando yo le dije que quedábamos en fojas cero y que volvíamos a empezar la amistad que teníamos ahí adentro”.

“Sin embargo, cambié de opinión porque me pareció que no tenía ganas primero de que me hayan extorsionado de esa manera. Sabía que me iba a fumar después que Locho haga el drama del siglo, que se sintió traicionado y toda la pelota, y sabía todo lo que me iba a esperar afuera. Pero bueno, la cosa es así. Cambié de opinión, tengo derecho y yo quería ganar”, cerró Vera, segura con su manera de manejarse dentro del programa.

