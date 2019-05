Lhoan reveló un violento video en el que Charlotte Caniggia lo ataca en plena calle: "Hay más grabaciones"

La relación de pareja entre Lhoan (28) y Charlotte Caniggia (25) estuvo signada por escándalos, acusaciones de violencia física y psicológica, y continuas discusiones hasta que finalizó de forma definitiva en noviembre pasado. Tras siete meses en los que cada uno hizo su propio camino, Charlotte volvió a referirse al tormentoso noviazgo que tuvo con el mediático, y él reaccionó mostrando lo peor de su vínculo.

En una entrevista con Nosotros a la Mañana, el cantante confirmó a través de su abogado que denunciará a su ex por violencia de género, y le restó importancia a la intención de la mediática de ponerle un bozal legal. “La que habla de mí es ella”, se quejó. Acto seguido, apareció en pantalla el video de una pelea que tuvieron a la salida de un boliche de Puerto Madero, en la que grabó a Charlotte en plena crisis de nervios.

En las breves imágenes se vio cómo la participante del Súper Bailando 2019 se acerca a su ex para morderlo en el hombro. “Ese video fue de la vez que terminé con ella. De ahí no tuve más contacto con ella. Decidí mostrarlo ahora porque hace siete meses que terminé la relación con ella y creo que es el quinto programa que sale a hablar de mí. Yo no hablé más de ella. Le dije al mánager que por favor no hablen más de mí, pero siguió hablando. A su vez, todo este tiempo me perjudicó mucho en mi trabajo, en muchas cosas como mi crecimiento artístico. Por eso quise demostrarle a la gente que lo que ella dice no es verdad”, aseguró.

“Yo no quiero conflictos con ella ni hacerla quedar mal. Quiero que se calle, que no hable más de mi, que haga su vida, y que sepa que todo lo que dice de mí me perjudica y yo ya no estoy más con ella”, continuó en tono calmo, pero firme. Al final, Lhoan advirtió a Charlotte Caniggia: “Hay más videos, más audios. Hay de todo”.