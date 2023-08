"Mantengo la reserva por protección, porque así como estamos estamos bien".

Por estos días, la actriz, hermana de Griselda Siciliani (42), reconoce que está en pareja ¡y enamoradísima! De hecho, hace dos meses y medio Leticia había blanqueado que estaba enamorada, al postear en Instagram una foto sonriente y con brillos en los ojos “mirando” a su pareja.

Por eso, Ciudad intentó conocer un poco más respecto de la misteriosa mujer que se adueñó de su corazón.

-¿Cómo estás a nivel sentimental?

-Muy bien, en pareja.

-¿Hace mucho? Con casi siete meses de cuarentena deben llevar casi un año de novias…

-Eh… estoy en pareja. No sabría decir hace cuánto estamos juntas. Con el tiempo aprendí a separar las cosas y entender que yo tengo una profesión, mi pareja otra, y que no le interesa mostrarse ni nada. Mantengo la reserva por protección, porque así como estamos estamos bien. Elijo no mostrarla, porque además ella no tiene ganas de que la muestre. Medio como Silvina Escudero y su novio.

-¿Ni su nombre? El novio de Silvina se llama Federico...

-No, ¡nada!

-¡Cuánto misterio! ¿Tiene hijos o es la ex de una figura?

-Ja. No, por suerte no tiene hijos... Me convertí en una persona que ahora no habla de su vida privada. Bah, hablo de mi vida, pero esto es algo que no decido yo. Entre las dos elegimos que sea así, ella se siente más cómoda de que sea así. Yo la respeto porque la amo.

-¿Ya hay convivencia?

-No. No convivimos.

-Más allá de esta relación, a futuro ¿te gustaría ser madre?

-Sí, me encantaría ser madre. Desde que soy chica tengo el deseo de ser madre. Pero no es que tengo el deseo de quedar embarazada, porque no sé siquiera cómo quiero ser madre. Pero sin dudas quiero ser madre y obvio que lo voy a ser.

-¿Tenés un plazo para concretarlo?

-No. Mi mamá me tuvo a los 39 y estuvo perfecto, y tengo amigas que fueron madres a los 19 y también fue todo hermoso. No tengo un reloj, pero en algún momento me va a agarrar el bichito. Por ahora tengo el firme deseo de ser madre.

-¿Es un proyecto que soñás en pareja?

-No es algo que hayamos hablado, pero pienso en el amor para toda la vida por el ejemplo de mis papás, que están juntos hace 45 años. Y en este momento que estoy enamorada pienso que voy a querer tener hijos con ella. Pero cuando estaba sola pensaba en ser madre soltera, y ahí reconfirmé que mi deseo de ser madre es muy fuerte, más allá de que se de formar una familia con alguien. Si se da, se da y seguro sea muy feliz. Sino, armaré mi familia sola.

-Viniendo de una familia numerosa en que tus papás tuvieron seis hijos, ¿fantaseas con tener más de uno?

-No creo que tenga seis como mis padres, pero sin dudas eligiría que si tengo un hijo él tenga hermanos. Que pueda disfrutar de tener hermanos. Yo tengo cinco hermanos y es lo más, son los mejores compañeros. Me tocaron hermanos geniales y no lo privaría a mi hijo de eso, seguro que tendría más de un hijo.