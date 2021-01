Leticia Siciliani le dejó su lugar a Analía Franchín en MasterChef y se "autoeliminó": "Ella disfruta más de cocinar"

¡Qué noche la del domingo de MasterChef Celebrity! En una movida inédita en el reality show, Leticia Siciliani decidió abandonar el programa luego de que el jurado muestre su decepción por enunciar en varios momentos que debería ser la próxima eliminada. Decididos a sacar a Analía Franchín de la competencia, apelaron a la sinceridad de la actriz y terminó dejándole su lugar para “autoeliminarse”.

“Estamos en presencia de algo que no pasó nunca hasta ahora”, empezó diciendo Germán Martitegui. “Tenemos una participante que en reiteradas oportunidades manifiesta su deseo de no estar más acá”, explicó, frente a la actriz y a la periodista que no había cumplido una de las reglas fundamentales en su plato.

“Analía vos hoy te tenés que ir, pero Leticia tenés la oportunidad en este momento de dejarle tu lugar a alguien que sí tiene ganas de estar acá. Cambiar tu lugar por alguien que sí le pone la emoción que necesitamos que pongan. Te estamos dando una oportunidad. Si te quedás, te quedás con ganas con emoción y con todo lo que te pedimos que tenés que tener”, le pidió el chef a Leticia, quien terminó cediéndole su lugar a su compañera.

Leticia: "No es que tenga ganas de irme del programa, pero Analía se lo merece más. Que se quede Ana". G-plus

“No es que tenga ganas de irme del programa, pero Analía se lo merece más”, aseguró, triste. “No, Leti, no lo hagas por mí”, le pidió la periodista. “Está en vos, decidí vos, nosotros hasta acá llegamos”, la presionó el jurado y la hermana de Griselda Siciliani tomó la decisión. “Que se quede Ana”, terminó diciendo.

“Creo que tomé la decisión correcta, le saqué el mayor jugo y lo más justo para todos los demás es que yo le diera mi lugar a Ana. Ella disfruta mucho más de cocinar y eso es lo que me estaba faltando a mí”, señaló Leticia Siciliani, ya fuera de la cocina tras despedirse llorando y siendo aplaudida por sus compañeros por su noble gesto. ¡Increíble!