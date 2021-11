Letal frase de Wanda Nara contra China Suárez: "Una mujer con mis valores nunca hubiera escrito esos mensajes"

Wanda Nara se animó a una entrevista exclusiva con Susana Giménez después del escándalo con la China Suárez por Mauro Icardi y no dudó en lanzar una fuerte frase en contra de la tercera en discordia.

“Para mí un mensajito es divorcio”, expresó la empresaria y la diva de los teléfonos aprovechó para consultarle sobre el contenido de los chats que encontró: “¿Pero, qué decía el mensaje?”.

“Decían cosas que una mujer como yo, con mis valores, no hubiera nunca escrito y tampoco me hubiera esperado con la relación que nosotros tenemos que no me lo hayan contado del otro lado. Eso fue lo más grave que pasó”, manifestó Wanda.

Más sobre este tema Wanda Nara reveló la drástica decisión que iba a tomar Mauro Icardi si no se reconciliaban: "Me dijo que iba a dejar su carrera"

WANDA NARA ASEGURÓ QUE ES LA PRIMERA VEZ QUE TIENE PROBLEMAS CON MAURO ICARDI POR UNA MUJER

En diálogo con Susana Giménez, Wanda Nara confesó que antes de la China Suárez nunca tuvieron problemas por otras mujeres con Mauro Icardi.

"Dicen muchas cosas, que había visto otras cosas de Mauro y nada más lejos de la realidad". G-plus

“Dicen muchas cosas, que había visto otras cosas de Mauro y nada más lejos de la realidad, nunca habíamos tenido un problema de este estilo con ninguna mujer, eso te lo puedo jurar por mis cinco hijos”, expresó sincera.