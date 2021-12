Letal crítica de Rodrigo Lussich a la nota de la China Suárez: “Se fumó lo mismo que cuando estuvo con Icardi”

La entrevista que la China Suárez le brindó a Alejandro Fantino para una conocida plataforma de streaming se convirtió en objeto de análisis para los conductores de Intrusos, y sobre todo para Rodrigo Lussich, que arremetió contra la actriz por no cumplir con las expectativas.

“Me da la sensación de que uno no tiene que ser tan literal para entender lo que quiso decir. Me parece que la China habló más que Wanda, y de una manera más profunda, y de otros temas, no solamente de ella”, dijo Adrián Pallares en el “a favor y en contra” con Lussich.

“Habló de lo que significa que los hombres siempre son los inocentes y las mujeres siempre son las señaladas, habló de la gente que la defraudó y de las amigas. Y dijo que tiene solo cinco así que las que se pusieron en la fila, vayan bajándose del tren”, agregó el conductor.

“Y después, si no dijo ‘a Mauro Icardi no le funcionó el amigo porque tenía fiebre’, para mí, estaba sobreentendido todo lo que ella quería decir”, concluyó Pallares.

LA FURIOSA CRÍTICA DE LUSSICH A LA ENTREVISTA DE FANTINO A LA CHINA SUÁREZ

“Que haga un programa de autoayuda en el Canal de la Ciudad y que cuente todo lo que ella quiere de feminismo, y todas esas cosas. Pero ayer, lo que queríamos era saber si a Mauro le había funcionado o no el amigo. Porque esa era la expectativa que nos dieron y que nunca sucedió”, protestó Lussich.

“Todo lindo lo de su postura ante la vida, lo cual me parece fantástico y muy respetable, por cierto, y que sirva como ejemplo a otras mujeres. Pero no querida, porque si fuiste ahí a buscar el durazno, bancate la pelusa”, reclamó el co conductor.

“Yo creo que lo mismo que se había fumado el día que estuvo con Mauro, se lo fumó ayer para la nota. La verdad, era una nube de cannabis esa nota. ¿Adónde estuvo la respuesta? ¡No había nada!”, señaló Lussich.

“Era la inconducencia absoluta, ir hacia ningún lado. Reflexiones de la China Suárez… ¡Que escriba un libro! ¿Qué me importa a mí qué opina de la vida la China Suárez?”, concluyó Rodrigo Lussich sobre la entrevista que le hizo Alejandro Fantino a la actriz.