Leo Alturria develó con qué frecuencia tiene intimidad con Lizy Tagliani: "Tenemos relaciones día por medio"

Con la intención de vivir un romance pleno, Lizy Tagliani y Leo Alturria le dieron la espalda a las críticas de los detractores y se la jugaron por amor. Hoy por hoy, la conductora de El precio justo y el rugbier disfrutan de una relación tan feliz como apasionada.

En diálogo con Ulises Jaitt en El show del espectáculo, que se emite por AM 1300, el joven aclaró del 1 al 10 cuánta importancia la da al sexo. "Ahora estoy teniendo muy buen sexo: cuando nos vemos es como si le daríamos toda la semana entera. Un ocho". Y picante, añadió: "Con Lizy tenemos relaciones día por medio".

En esa misma línea hot, Leo remarcó cuánta importancia le da al sexo oral: "¡Un 10". Y aclaró: "Yo no se lo practico a ella". Pícaro, Ulises quiso saber si Lizy "es más mimosa o fogosa". Y Leo, lejos de ponerle un freno, describió: "Tiene las dos cualidades, es un amor. Me gustan sus besos, sus caricias; porque es muy apasionada".

Tras aclarar que el sexo arranca "despacito" pero que después "se pone fuerte la cosa", cerró su testimonio súper hot bajando un cambio y hablando con ternura de su novia: "Me sorprendió su carisma, me abrió las puertas de su casa. Aparte de ver un chico lindo vio una persona noble y de confianza, de un día para otro abrirme la casa... No a cualquiera le pasa".