Laurita Fernández, sobre la separación de la China Suárez de Benjamín Vicuña: "Ojalá que estén bien"

La separación de la China Suárez (27) de Benjamín Vicuña (41) explotó el lunes en Los Ángeles de la Mañana, cuando la madre de Magnolia (1 año y 8 meses) confirmó los rumores. En este contexto, la voz de Laurita Fernández (28), pareja de Nicolás Cabré (40), quien es padre de Rufina (6), se hizo escuchar en Intrusos.

Antes de ingresar a la gala de una revista, la protagonista de Departamento de Soltero se abstuvo de explayarse cuando le hablaron de la ruptura entre la China y Vicuña: “Yo en eso no opino. Imagínense que no me divierte cuando opinan de mí o de relaciones mías, mucho menos voy a opinar de casas o parejas ajenas”.

Luego, el periodista le preguntó: “¿Te sorprendió?”. Con absoluta franqueza, Laurita afirmó: “Ni me sorprendió ni no me sorprendió. Es la vida de cada uno y ojalá que estén bien, y que todo sea para mejor. Deseo eso, pero opinar no lo haría jamás”.

De esta forma, Laurita Fernández mantuvo la prudencia a la hora de referirse al mal momento personal de la China Suárez, con quien se mostró afectuosa y cordial a principios de octubre, ocasión en que la saludó tras la operación programada de Rufina por una hernia inguinal.