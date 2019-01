En un verano que la tiene encabezando en Mar del Plata, Laurita Fernández tiene más de un motivo para estar feliz. La protagonista de Sugar comparte sus días con Nicolás Cabré y Rufina, la hija de él, en la ciudad balnearia y desde allí compartió una romántica postal.

Desde su cuenta de Instagram, Laurita subió una foto del actor besándola con un contundente mensaje: “Soy una mujer feliz”, escribió, en el posteo que se llevó miles de corazones y comentarios. ¡Súper enamorada!

“Él me hace muy feliz y si lo hago feliz, y está contento, está buenísimo. La verdad es que cuando lo conocí tenía un prejuicio sobre cómo podía llegar a ser él y me di cuenta que nada que ver, me enamoré de su persona”, había comentado Laurita Fernández en una entrevista sobre su noviazgo con Nicolás Cabré.

Foto: Instagram