Laurita Fernández, en pareja con Peluca Brusca, habló de su fuerte deseo de ser mamá.

Laurita Fernández, felizmente en pareja con Claudio "Peluca" Brusca, habló de su fuerte deseo de ser mamá.

En primer lugar, aclaró que desea tener un hijo pero más adelante. "Obvio que tengo ganas de ser mamá, pero no ya", afirmó, entre risas, en diálogo con Socios del Espectáculo.

Además, aclaró que no se ve teniendo un bebé en un futuro próximo. "Siempre me imaginé siendo mamá de grande. Desde los 20 ya me decía que quería ser madre de grande. No me imagino ahora", reflexionó, sincera.

LAURITA FERNÁNDEZ ADMITIÓ QUE HACE POCO COMENZÓ A PENSAR EN LA IDEA DE TENER UN HIJO

En su momento, cuando estaba en pareja con Cabré, la bailarina había contado que a partir de esa relación comenzó a considerar la posibilidad de tener un hijo juntos.

"Con el pasar de los años sí me empecé a encontrar con la idea de ser mamá y de verlo viable. Porque si me preguntabas hace cuatro años yo te decía que 'no, todavía no pienso en eso'", sumó en diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.