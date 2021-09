Laurita Fernández y Nico Cabré, reconciliados: encontraron al galán en una foto de la bailarina

Luego de las repercusiones que generó la bomba que lanzó Ángel de Brito en las redes al dar por confirmada la reconciliación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré, la cuenta de Instagram Chusmeteando mostró pruebas de que la parejita ya disfruta de este nuevo presente bajo el mismo techo.

A simple vista, en la imagen solo se ve a la conductora de El club de las divorciadas -el ciclo que conduce por eltrece- en su casa, comiendo, vestida con un jean y remera blanca, y disfrutando de una pizza.

Sin embargo, al intervenir la fotografía, en la ventana de la cocina de la bailarina aparece la silueta del galán quien se dispone a fotografiar a Laurita mientras ella posa sonriente y a pura complicidad: “Si aumentamos el contraste de esta foto… ¡Hola, Nico! ¡Listo!”, reza la publicación.

Cabe destacar que, horas atrás, la joven le había hecho frente a los rumores de reconciliación en una nota que dio para Intrusos: “No tengo nada para decir de eso, no estoy enojada pero no tengo nada que decir de algo que yo no conté ni mostré”, remarcó.

“Yo no tengo que titular nada si no quiero y si no siento que sea de esa manera. El día que sienta que quiero contar algo lo contaré. Yo no tengo drama en nada en ese sentido pero es como que a veces te ves forzado a tener que titular algo”, agregó.

Y cerró, misteriosa: “Si no conté nada o si no mostré es porque no. Estoy muy bien y muy tranquila, las cosas se irán dando para un lado o para el otro, pero cuando yo sienta que sea de una u otra manera lo compartiré o no”.

Fotos: Capturas de Instagram Stories