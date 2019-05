Mientras se preparan para debutar en Departamento de soltero, la obra que los tendrá como protagonistas arriba del escenario, Laurita Fernández (28) y Nicolás Cabré (39) comparten con el pública vivencias de pareja en el entorno laboral.

"Voy a contar algo. En la obra con Cabré hay un beso. Pero cuando estábamos ensayando, en la parte del beso sólo nos acercábamos". G-plus

Invitados a Morfi, todos a las mesa, Zaira Nara indagó sobre la existencia de besos en alguna de sus escenas. A lo que la bailarina sorprendió con una confesión en vivo: "Voy a contar algo. Sí, hay un beso. Pero cuando estábamos ensayando, en la parte del beso sólo nos acercábamos. Entonces el director una vez nos dijo 'chicos, ¿por qué no se dan un beso?. Y le contesté 'te dijo la verdad, no me los quiere dar porque dice que en los ensayos no se dan besos'. ¡Que es así, pero no hace una excepción conmigo!".

Luego, Cabré ahondó más en el tema: "Es que no me salía. Laurita me decía 'dame un beso' porque la dejaba garpando. Pero hace 30 años que trabajo, en los ensayos no hay besos. Y hasta me resultaba raro preguntarle '¿te doy un beso de mentira?'".

"El director una vez nos dijo 'chicos, ¿por qué no se dan un beso?. Y le contesté 'te dijo la verdad, no me los quiere dar porque dice que en los ensayos no se dan besos'. ¡Que es así, pero no hace una excepción conmigo!". G-plus

"En las novelas hacen como que se besan, no hay lengua, no hay nada. Entonces, él me empezó a besar como en las novelas y le digo '¡pero soy yo!', jajaja", cerró Laurita, con mucho amor.

¡Códigos de actores!