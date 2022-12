Laurita Fernández y Lourdes Sánchez se cruzaron en un recital pero no se saludaron.

Cuando parecía que Laurita Fernández y Lourdes Sánchez -que comenzaron a llevarse mal cuando coincidieron en el Bailando- habían limado asperezas, un fuerte gesto dejó en evidencia que aún no se podrían ni ver.

Según Gonzalo Vázquez, las bailarinas se encontraron en el recital de Ricky Martin y no se saludaron; se esquivaron. "Dos mujeres enfrentadas desde hace mucho. Competían y también las hacían competir porque las comparaban todo el tiempo. Una tiene más habilidades que la otra y la que tiene menos habilidades, intentó durante mucho tiempo bajarla y boicotearla por donde podía. Se encontraron ayer en el recital de Ricky Martin y no se saludaron. No se quisieron ver ni saludar, se esquivaron", contó, sin dar los nombres.

Acto seguido, reveló que se trataba de Laurita y Lourdes. Y rememoró la enemistad. "Laurita jamás le perdonó a Lourdes el audio filtrado donde le dijo absolutamente de todo... Los textuales de ese audio son irreproducibles, muy fuertes", finalizó, picante, en Intrusos.

ASÍ SERÁ MATILDA, EL MUSICAL, QUE PROTAGONIZARÁ LAURITA FERNÁNDEZ

Luego de romper récord en taquilla en Broadway y en Londres se presentará en Argentina de la mano de Carlos y Tomas Rottemberg, Valentina Berger de GO Broadway, Mariano Pagani de MP y Pablo Kohlhuber y Fernando Moya de Ozono Producciones.

Matilda, el musical nos devolverá personajes mágicos como Tronchatoro, Miss Honey y el memorable Bruce Bogtrotter prometiendo atravesar generaciones que crecieron viendo la icónica película que marcó a la primera heroína femenina de una generación.

Durante estos meses los productores y el director han realizado audiciones para encontrar el elenco de niños.